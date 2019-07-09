13:20 9 июля | Футбол — РПЛ

Кокорины и Мамаев прибыли в ИК-4 в Белгородской области

Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, сообщил "СЭ", что их, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева доставили в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

– Все трое уже в колонии с понедельника, – сказал Барик.

– Вы со своим подзащитным поддерживаете связь?

– Пока не общался с ним.

– Когда планируете посетить или поговорить?

– В ближайшее время. Сейчас поймем, как это сделать и пообщаемся.

– Все трое сейчас в колонии в одном помещении?

– Знаю, что они на карантине. Каким образом сидят, пока не в курсе. (Арман Мкртчян)​

Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

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