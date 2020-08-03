Кокорины и Мамаев не приехали на оглашение решения по их апелляции

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, нападающий «Спартака» Александр Кокорин и его младший брат Кирилл не приехали на оглашения решения по их апелляции в Мосгорсуд. Из фигурантов дела присутствует только Александр Протасовицкий. (Севастиан Терлецкий)

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев попали в скандальную историю. Футболисты вместе с другом хавбека Александром Протасовицким и братом Александра Кириллом приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО. 31 июля оба футболиста прибыли на заседании по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.