Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, попросила приобщить к делу заключение врача "Зенита" Михаила Гришина по результатам осмотра 24 апреля.

– Гришиным проведен осмотр А.Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки. Признаки артроза, – отмети ла Стукалова. -Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажерном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия. (Александр Рогулев)

Кокорина поздравили с золотом "Зенита". Live!