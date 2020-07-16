Кокорина и Заболотного нет среди заболевших игроков «Сочи»
16 июля 2020, 15:41
По информации «СЭ», у нападающего «Сочи» Александра Кокорина отрицательный тест на коронавирус. Также среди заболевших нет и Антона Заболотного. Ранее стало известно о девяти положительных результатах среди представителей сочинского клуба.
Матч 29-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Сочи» отменен. Сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
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