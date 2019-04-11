Кокорина и Мамаева вернули в Пресненский суд после сообщения о минировании

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого вновь доставили в Пресненский суд города Москвы. В четверг заседание по делу об избиениях людей в центре Москвы было прервано из-за сообщения о минировании. В зал суда также вернулся один из потерпевших - Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

Напоминм, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live