"Кокорин задавал вопросы, почему я назвал их петухами". Водитель Соловчук – о драке с футболистами

На заседании в Пресненском суде города Москвы выступил потерпевший и водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Девушка сама покинула машину? – вопрос Соловчуку от адвоката Ромашова.

– В какой-то момент открылась задняя дверь, и молодой человек ее позвал.

– В какой момент вы услышали звук разбившегося стекла?

– Минуты через две, не помню точно. Я завел машину и решил отъехать. Осколки полетели в автомобиль. Я это и услышал и почувствовал – вибрация пошла.

– От осколков стекла?

– Да.

– Следы от осколков были обнаружены на машине?

– Не было обнаружено.

– Но вибрация же была. Так... Вы вышли с целью осмотреть машину?

– Да.

– Осмотрели?

– Не успел.

– Почему?

– На моем пути уже стояли молодые люди.

– И вы подумали, что это они бросили?

– Да. Никого другого там не было.

– Может, в доме стекло разбилось?

– Может.

– Когда Мамаев и А. Кокорин, стали с вами разговаривать, как себя вел Кокорин?

– Что вы подразумеваете под этим?

– Предпринимал ли агрессию Кокорин? Махал ли руками?

– Руками не махал. Задавал вопросы. Почему я назвал их петухами.

– Хором?

– Да. По очереди и хором. Я не считал, сколько раз.

– Что отвечали?

– Что я никого не оскорблял.

– Было выражение с вашей стороны "Я готов ответить за свои слова"?

– Не было.

– Ни разу?

– Ни разу.

– После того, как вы побежали и упали, утверждаете, что А. Кокорин вас ударил. Как и чем?

– Когда Мамаев сбил меня с ног, подбежал младший Кокорин, буквально через несколько секунд подбежали Протасовицкий и старший Кокорин. И они все наносили мне удары. Это вопрос нескольких секунд. Может, десяти. Уже до этого начали наносить удары.

– Закрывали лицо руками?

– Пытался. И уворачивался.

– И продолжали наблюдение?

– Конечно. Мне же нужно было смотреть, кто бьет, чтобы пресечь это как-то.

– То есть, как именно вас бил А. Кокорин, вы не видели?

– Кокорин Александр Александрович бил в область туловища ногой, в область головы в область правого уха.

– Больше Кокорин А. А. вам ударов не наносил?

– Нет.

– Почему, как думаете?

– У него спросите.

– После того, как Кокорин А. А. перестал вас бить, остальные били?

– Остановились. Девушка их попыталась остановить.

– Уверены, что Кокорин А. А. вам наносил удары?

– Уверен.

– Четыре же человека били.

Прокурор: – Прошу изменить тон! Это давление!

Судья улыбается: – Это потерпевшего адвокат, он и должен бояться.

Ромашов – потерпевшему: – Вы отстаиваете свой интерес, а я истину,

Адвокат продолжает выяснять, помнит ли Соловчук, как его бил Александр Кокорин.

– Удары наносились от разных людей, – продолжает водитель. – Что-то прилетало в одно и то же место.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live