Кокорин за три минуты оформил дубль за «Зенит»
21 января 2020, 17:11
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в дебюте контрольного матча с катарским «Аль-Увайнахом». 28-летний форвард, вышедший на поле с капитанской повязкой, открыл счет на шестой минуте, а уже на девятой отличился второй раз.
Сегодня стало известно, что Кокорин остаток сезона проведет на правах аренды в «Сочи», однако болельщики сине-бело-голубых просят оставить его в команде.
? Neat work, Sasha ?— FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 21, 2020
1-0 | #ZenitAlUwaynah | #GazpromTrainingCamp pic.twitter.com/FRZfEWmxvx
? Executed with ease ?— FC Zenit in English? (@fczenit_en) January 21, 2020
2-0 | #ZenitAlUwaynah | #GazpromTrainingCamp pic.twitter.com/DXDqglx0NE
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