Кокорин высказался о приостановке сезона в чемпионате России из-за пандемии

Форвард «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что он думает о приостановке сезона в Тинькофф российской премьер-лиге из-за пандемии коронавируса.

— Что будет с РПЛ? Не знаю, тут два варианта. Все возобновится, скорее всего, это вопрос времени, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram. — Обнуление чемпионата? Мне без разницы, как скажут. Думаю, что возобновится турнир, вопрос времени.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.