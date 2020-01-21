Кокорин в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха», сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут у команды из Санкт-Петербурга.

Игра пройдет в Дохе (Катар) и начнется в 17.00 (мск).

Ранее «Сочи» сообщил об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Смольников — Барриос, Ерохин, Сутормин, Шатов — Кокорин, Дзюба.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.