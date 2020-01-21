РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кокорин в стартовом составе «Зенита» на матч с «Аль-Увайнахом»

21 января 2020, 16:17
Александр Кокорин выйдет с первых минут у «Зенита» на матч против «Аль-Увайнаха». Фото twitter.com, ФК «Зенит»
Александр Кокорин выйдет с первых минут у «Зенита» на матч против «Аль-Увайнаха». Фото twitter.com, ФК «Зенит»
Теги:

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против «Аль-Увайнаха», сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Форвард Александр Кокорин выйдет с первых минут у команды из Санкт-Петербурга.

Игра пройдет в Дохе (Катар) и начнется в 17.00 (мск).

Ранее «Сочи» сообщил об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин — Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Смольников — Барриос, Ерохин, Сутормин, Шатов — Кокорин, Дзюба.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.

Аль-Увайнах — Зенит

Результаты опроса

проголосовало: 3775
Все опросы
Кокорин в «Сочи»: вы удивлены?
Да, но это правильно
18.1%
Да, лучше бы в «Фейеноорд»
53.5%
Нет, и это правильно
17.7%
Нет, ему рано играть за «Зенит»
10.7%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир