Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе перед дерби с ЦСКА, сообщает официальный сайт красно-белых.

В ближайшее время к команде присоединятся игроки, вызванные в национальные сборные.

29-летний Кокорин перешел в «Спартак» этим летом свободным агентом, однако из-за травмы еще ни разу не сыграл в новом клубе.

Матч «ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало игры — в 19.00 (мск).