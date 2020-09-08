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Кокорин тренируется в общей группе «Спартака» перед дерби с ЦСКА

8 сентября 2020, 13:53
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе перед дерби с ЦСКА, сообщает официальный сайт красно-белых.

В ближайшее время к команде присоединятся игроки, вызванные в национальные сборные.

29-летний Кокорин перешел в «Спартак» этим летом свободным агентом, однако из-за травмы еще ни разу не сыграл в новом клубе.

Матч «ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября. Начало игры — в 19.00 (мск).

ЦСКА — Спартак

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-08-gotovimsya_k_derbi_kokorin_i_ponse_v_obshchey_gruppe/

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