Кокорин тренировался в общей группе «Зенита»

«Зенит» продолжает подготовку к матчу 13-го тура чемпионата России против «Ростова». Игроки, которые не были вызваны на игры сборных, работали на базе клуба в Удельном парке.

В общей группе занимался и нападающий Александр Кокорин. Напомним, 17 сентября Кокорин вышел из колонии по УДО, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре прошлого года. Позднее РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина для участия в матчах РПЛ, теперь он может быть зарегистрирован не ранее 22 января 2020 года.

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