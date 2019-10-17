РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кокорин тренировался с основным составом «Зенита»

17 октября 2019, 12:50
Теги:

Нападающий Александр Кокорин провел тренировку с основным составом «Зенита».

Напомним, что форвард отбыл тюремный срок и вышел на свободу по УДО 17 сентября. Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
27
Офсайд
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир