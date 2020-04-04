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Кокорин сообщил, что практически не выходит на улицу в Москве

4 апреля 2020, 19:09
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин, который сейчас находится в Москве, сообщил, что редко выходит на улицу из-за ситуации с коронавирусом.

-В Москве не страшно. Все спокойно. Нужно только соблюдать меры, которые рекомендуют, и все будет хорошо. Я выхожу на улицу только выбросить мусор, и то в маске и перчатках.

По последним данным, на день 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случаев заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.

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