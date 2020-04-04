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Кокорин сообщил, что поддерживает связь с Мамаевым

4 апреля 2020, 18:45
Александр Кокорин (справа). Фото ФК «Сочи».
Александр Кокорин (справа). Фото ФК «Сочи».
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что находится на связи с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Ранее оба футболиста были осуждены по статься «Побои» и «Хулиганство» и отбыли тюремный срок.

— С Пашей на связи, конечно, — сказал Кокорин в прямом эфире своего Instagram. — У него все хорошо.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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