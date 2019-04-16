"Кокорин рассказал про "петухов", Мамаев спросил про камеры". Сотрудник ночного клуба – про утро избиения водителя Соловчука

Сотрудник ночного клуба "Эгоист" Андрей Кустов выступает в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

– Кто-то из указанных лиц требовал чего-то? – вопрос прокурора о конфликте компании Кокорина и Мамаева с водителем Соловчуком свидетелю, который вернулся из клуба на улицу к отъезду водителя.

– Не слышал.

– Видели удары?

– Нет.

– Повреждения были у авто?

– Не обратил внимания.

– Куда водитель дальше поехал?

– Сдал задом и поехал в сторону Садового кольца.

– Что дальше?

– Подошел Кокорин и начал объяснять ситуацию: их назвали "петухами". Я сказал, что мне это не интересно.

– Что дальше?

– Мамаев спросил про камеры. Я сказал, что есть, но доступа к ним нет.

– Вы уехали первый?

– Да. Такси подъехало, а они еще там были.

– Показания вы давали?

– Да.

– Как проходили допросы?

– Нормально.

– Повреждения водителя: нос был сильно разбит? – вопрос адвоката Ромашова.

– Я видел просто кровь.

– Кокорин подошел и рассказал о ситуации. Какой Кокорин?

– Старший (Александр).

– Часто ли мы ходим туда? – спросил сам Кокорин.

– Я не знаю, не считаю. Видел подсудимых раза четыре.

– Следователь показывал видео при допросе? – вопрос Ромашова.

– Нет.

– Следователю называли фамилии?

– Фамилии только двух человек. (Илья Егоров)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!