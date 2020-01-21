Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи», сообщает официальный Twitter клуба. 28-летний форвард арендован сочинским клубом до конца сезона-2019/20.
Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.
Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.
«Сочи» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей команда набрала 15 очков. Лучшие бомбардиры клуба прямо сейчас — Дмитрий Полоз (3 гола) и Андрей Мостовой (3 гола).
Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020