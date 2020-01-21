Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи», сообщает официальный Twitter клуба. 28-летний форвард арендован сочинским клубом до конца сезона-2019/20.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Александр выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.

«Сочи» идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. За 18 матчей команда набрала 15 очков. Лучшие бомбардиры клуба прямо сейчас — Дмитрий Полоз (3 гола) и Андрей Мостовой (3 гола).