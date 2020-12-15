Кокорин пропустит матч «Спартака» с «Зенитом»
15 декабря 2020, 12:49
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, что нападающий красно-белых Александр Кокорин пропустит матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 16 декабря в Санкт-Петербурге.
— Кокорин не полетит на игру с «Зенитом». Жалуется на мышечные боли, — заявил Фетисов в комментарии «СЭ».
Ранее 29-летний российский форвард пропустил игры красно-белых против «Тамбова» и «Сочи» из-за повреждения.
В этом сезоне Кокорин забил за «Спартак» 2 мяча в 10 матчах.
(Максим Алланазаров)
Результаты опроса
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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