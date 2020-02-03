Кокорин прокомментировал победу «Зенита-2», в котором оформил дубль

Нападающий «Зенита-2» Александр Кокорин, отметивший дублем в товарищеском матче с «Гремио Новоризонтино» (4:1), заявил, что в команде все очень довольны результатом, при том, что пока все только привыкают друг к другу.

— К партнерам привыкаем, потому что я так понимаю, что много ребят на просмотре еще, — цитируют «РИА «Новости» Кокорина. — И много новеньких ребят, которые в таком составе не играли. Поэтому потихоньку привыкаем друг к другу, наигрываем контакты между собой. И вообще собирается новая команда. А так, что сказать, под нагрузками играли, соперник хороший был такой. Судья, конечно, очень много фолов не свистел. Бразильцы, конечно, какие-то странные были, по ногам очень сильно били. Судья этого не замечал.

А так молодцы, дотерпели. Получилась хорошая игра. Это был для ребят хороший спарринг. Я повторюсь: многие вообще вышли в этом составе в первый раз — это молодые парни, которые только начинают свой путь. Все хорошо, выиграли и довольны.