Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе
27 сентября 2019, 19:21
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после выхода на свободу из колонии условно-досрочно. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Ранее стало известно, что Кокорин может сыгратьза основной состав «Зенита» осенью в товарищеском матче. Нападающий может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.
— Пока Кокорин тренируется индивидуально, — цитирует ТАСС Медведева.
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