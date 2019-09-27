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Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

27 сентября 2019, 19:21

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжает заниматься по индивидуальной программе после выхода на свободу из колонии условно-досрочно. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее стало известно, что Кокорин может сыгратьза основной состав «Зенита» осенью в товарищеском матче. Нападающий может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

— Пока Кокорин тренируется индивидуально, — цитирует ТАСС Медведева.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6938850

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