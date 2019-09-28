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Кокорин присутствует на матче «Локомотив» — «Зенит»

28 сентября 2019, 20:28
28 сентября. Москва. «Локомотив» — «Зенит». Александр Кокорин (второй слева) и его брат Кирилл (первый слева) наблюдают за игрой с трибун стадиона «РЖД Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ"
28 сентября. Москва. «Локомотив» — «Зенит». Александр Кокорин (второй слева) и его брат Кирилл (первый слева) наблюдают за игрой с трибун стадиона «РЖД Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом присутствует на матче 11-го тура чемпионата России между сине-бело голубыми и «Локомотивом». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

28-летний Кокорин ранее посетил матч 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (5:0).

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна. Футболист может быть зарегистрирован в установленном порядке в ближайшее зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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