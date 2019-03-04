Кокорин пожаловался на полученные в СИЗО ожоги

Форвард "Зенита" Александр Кокорин пожаловался на ожоги, которые он получил в СИЗО.

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", десять дней назад врачи "Бутырки" сделали футболисту электрофорез.

Адвокат спортсмена Андрей Ромашов сказал, что процедура была проведена некачественно – Кокорину сожгли кожу и мышечную ткань на ноге, в результате началось нагноение.

В начале февраля защитники футболиста заявили, что Кокорин может стать инвалидом, поскольку не получает квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

В результате игроку "Зенита" был назначен курс лечебной физкультуры. Из-за проблем с коленом Кокорин пропустил футбольный матч в тюремном дворе, в котором участвовал полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".