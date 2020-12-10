Кокорин пошутил над фото Ещенко: «Это Урун сегодня на поле»
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал публикацию одноклубника Андрея Ещенко в Instagram.
Защитник на своей странице поздравил всех с Международным днем футбола, который празднуют 10 декабря, прикрепив необычную фотографию, где глаза у Ещенко закрыты странными предметами, предположительно шариками из «Киндера».
Кокорин в шутку отметил, что так выглядит их партнер по команде Остон Урунов на футбольном поле.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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