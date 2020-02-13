Кокорин полетел на сборы с «Зенитом-2»

«Зенит-2» опубликовал список футболистов на очередной сбор в Турции, сообщает официальный Twitter.

С командой отправился форвард Александр Кокорин. Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий проведет весеннюю часть сезона в его клубе.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. На следующий день генеральный директор петербуржцев Александр Медведев подтвердил трансфер, но сам «Зенит» не анонсировал уход игрока на своих ресурсах. Агент и отчим форварда Кирилл Логинов заявил, что Кокорин узнал об уходе из прессы и не собирается переходить в «Сочи».