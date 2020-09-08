Кокорин поддержал Ефремова и дал совет перед заключением в колонии

Форвард «Спартака» Александр Кокорин высказался в поддержку известного актера и болельщика команды Михаила Ефремова. Сегодня артист был осужден на восемь лет колонии по делу о ДТП со смертельным исходом.

«Какой тут может быть комментарий? Мой комментарий будет излишним, раз суд уже вынес приговор, — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда». — В любом случае мои слова поддержки (Ефремову — Прим. «СЭ»). Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь».

Кокорин ранее отбыл тюремный срок по статьям «Побои» и «Хулиганство». По этому же делу был осужден Павел Мамаев, выступающий за «Ростов».