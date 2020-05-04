Кокорин переводит миллион рублей на лечение девочки и призывает футболистов присоединиться

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что окажет финансовую помощь полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой. Уроженке Северной Осетии диагностировали спинальную мышечную атрофию, ей требуется дорогостоящее лечение в США. Кокорин заявил, что переведет ей миллион рублей и призвал других футболистов также вносить пожертвования. Деньги необходимо собрать в короткие сроки.

— Не мог пройти мимо, знаю эту историю давно, — сказал Кокорин в эфире Instagram экс-футболиста, блогера Евгения Савина. — Тут именно тот случай, когда об этом нужно поговорить, потому что времени не очень много. Мне кажется, это то сейчас время. Завтра я переведу миллион рублей в помощь Арнеллы. Призову на помощь ребят, с которыми мы дружим, у кого есть возможность. Тут ребенок, у которого судьбоносный момент. Месяц остался.

В России много спортсменов с хорошими заработками. Мы можем доказать, что футболисты в трудный момент могут объединиться. Мне кажется, спортсмены могут объединиться и помочь ребенку.