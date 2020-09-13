Перед началом матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» форвард красно-белых Александр Кокорин потренировался с командой на поле стадиона «ВЭБ Арена».

29-летний Кокорин впервые попал в заявку красно-белых. Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения. Нападающий перешел в «Спартак» 2 августа.

Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»