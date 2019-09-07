Кокорин отреагировал на приглашение в «Ахмат» от Кадырова

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который 17 сентября выйдет на свободу, отреагировал на слова Рамзана Кадырова. Глава Чечни выразил готовность пригласить в клуб «Ахмат» Кокорина и Павла Мамаева.

— Думаю, хотелось бы сказать в первую очередь то, что большое спасибо ему, — цитирует «Говорит Москва» Кокорина. — В принципе он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь чёткую позицию и такое мужское слово. Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение. Но мы повторимся, наверное, что в любом случае мы отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем.

Кадыров готов пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»