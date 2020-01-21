Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в контрольном матче с «Аль-Увайнахом» оформил хет-трик. Форвард вышел на поле с первых минут. Счет стал 4:0.

Ранее «Сочи» сообщил об аренде Кокорина до конца сезона-2019/20.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

Он выступает за «Зенит» с января 2016 года, за это время он провел в составе сине-бело-голубых 92 официальных игры, забив в них 34 мяча. На счету Александра 48 встреч за сборную России и 12 голов.