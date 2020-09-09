«Кокорин нужен «Спартаку» больше, чем нужен «Роме». Канделаки оценила перспективу отъезда форварда в Италию

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала появившуюся информация о том, что «Рома» интересуется форвардом «Спартака» Александром Кокориным.

— Я думаю, что Александр Кокорин нужен «Спартаку» больше, чем нужен «Роме», как бы она ни проявляла свой интерес, — написала Канделаки в своем telegram-канале. — А самому Саше нужнее всего стабильно играть на высоком уровне и вернуться в сборную. В этом цели Кокорина и «Спартака» совпадают. Ну а в случае успешного сезона внимание к нападающему в Европе только вырастет.