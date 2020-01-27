Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует в Турции.

— Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды, — заявил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов в интервью «Спорт день за днем».

— То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?

— Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно.

Утром 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона. О том, что игрок нужен петербургскому клубу заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.