Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует в Турции.
— Поедет ли он на второй сбор с «Сочи»? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с «Зенитом-2»? Пока этого не произошло, у него выходные и он готовится ехать на второй сбор команды, — заявил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов в интервью «Спорт день за днем».
— То есть он по-прежнему в подвешенном состоянии? Когда станет известно окончательное решение?
— Я сказал, что он не поехал с «Сочи». Этого достаточно.
Утром 21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона. О том, что игрок нужен петербургскому клубу заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
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https://www.sportsdaily.ru/news/otchim-kokorina-sasha-ne-poexal-na-vtoroj-sbor-sochi