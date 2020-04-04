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Кокорин находится в Москве и хочет через три дня приехать в Петербург

4 апреля 2020, 18:28
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин сообщил, что находится в Москве. В ближайшее время он хочет приехать в Санкт-Петербург. За «Сочи» он играет на правах аренды из «Зенита».

— Я в Москве. Надеюсь, что через три дня на машине переберусь в Питер. Маска есть, все как нужно. Да, я хочу за город, потому что там хоть погулять можно. Там места побольше, там можно тренироваться, — сказал Кокорин в эфире Instagram Александра Кержакова.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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