Кокорин — Мамаев: встреча друзей возможна 20 марта
21 января 2020, 13:21
20 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов». В этом матче друг против друга могут сыграть форвард «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев.
28-летний Кокорин ранее был арендован у «Зенита» до конца сезона. 31-летний Мамаев стал игроком «Ростова» после ухода из «Краснодара». Футболисты отбыли тюремный срок. Они были осуждены по статьям «Побои» и «Хулиганство». После выхода на свободу в официальных матчах они пока не играли.
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