Кокорин и Мамаев сегодня утром покинут тюрьму по УДО

Полузащитник Павел Мамаев и форвард Александр Кокорин, а также брат нападающего Кирилл сегодня должны покинуть исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области.

6 сентября на выездном заседании Алексеевского районного суда были удовлетворены их ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО). Прошения осужденные подали 2 августа.

Братья Александр и Кирилл Кокорины решением Пресненского районного суда Москвы от 8 мая были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий — на 1 год и 5 месяцев. Все они осуждены по статьям о побоях и хулиганстве после участия в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В ИК-4 Алексеевки Мамаев и братья Кокорины после отклонения апелляции на приговор были этапированы в начале июля из Москвы, где они содержались в СИЗО 2 «Бутырка». При этом Протасовицкий после вступления приговора в силу не был отправлен в одну колонию со своими друзьями — его этапировали в Брянскую область.

Если ходатайства об УДО не были бы удовлетворены, Мамаев (как и Протасовицкий) должен был пробыть в заключении до 6 ноября, а братья Кокорины — до 7 декабря.

Вся хроника дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого — в нашем большом материале.