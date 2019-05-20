Кокорин и Мамаев хотят выйти на свободу после апелляции

Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения. Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

- Ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Футболисты надеются, что суд сократит срок и отпустит "по отсиженному". Есть шанс выйти по УДО, ведь срок уже подошел (с учетом перезачета "день в СИЗО за полтора в колонии"), - цитирует "РИА Новости" Меркачеву.

Суд 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по одному году 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. На таких сроках настаивало гособвинение. Ранее адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила РИА Новости, что будет подавать апелляцию. Адвокаты Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого также заявили о намерении обжаловать приговор. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что обсудит с подзащитным вопрос обжалования решения суда 13 мая.