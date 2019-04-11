Кокорин и Мамаев эвакуированы из здания суда после объявления о минировании

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и футбольным тренером Александром Протасовицким были доставлены из зала Пресненского суда после объявления о минировании в Москве в автозак.
В момент сообщения об эвакуации подсудимые в это время находились в зале, в слушаниях незадолго до этого объявили перерыв. До него показания давал избитый водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
"Подозрение на взрывное устройство!" В суде по делу Мамаева и Кокорина объявлена эвакуация. Live!
#КокоринМамаев Эвакуация. Из здания суда вывели Кирилла Кокорина. Он улыбается. Все четверо подсудимых в автозаке pic.twitter.com/TKawJ3i2yA– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 11 апреля 2019 г.
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Справедливо ли решение суда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 25 сентября?
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