Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд Москвы для оглашения приговора.

Их привезли в девятом часу утра. Приехали подсудимые без большого количества вещей. По одному легкому рюкзаку на каждого, как и на предыдущих заседаниях. Александр Кокорин одет в спортивную форму.

Напомним, сегодня состоится оглашение приговора по их делу.

Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий находятся под арестом в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор. Live!