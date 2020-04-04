Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа

Форвард «Сочи» Александр Кокорин и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в прямом эфире Instagram рассказали, как они называют нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу.

Кержаков: «Как там поживает наш осел? Если вы не поняли, то мы говорим об Артеме Дзюбе».

Кокорин: «Он не осел, он — ослик Иа. Когда Артем скидывает льва, то я всегда в ответ присылаю эмоджи ослика. Давно ли я общался с Дзюбой? Иногда переписываемся, обсуждаем новости».

Кержаков: «Кокора — пятачок, а я — Винни».