Кокорин готовится к матчу с «Сочи»
13:48
Форвард «Спартака» Александр Кокорин тренируется в общей группе, сообщает официальный Twitter клуба. Он готовится к матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
Александр Кокорин готовится к #СочиСпартак в общей группе ? pic.twitter.com/N7Y1f7GPBf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится 12 декабря. Начало в 16.30 по московскому времени.
29-летний нападающий в текущем сезоне провел 10 матчей за «Спартак» и забил два мяча при двух голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1336622963181973504
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