Кокорин дебютировал за «Спартак» в матче с ЦСКА

Форвард «Спартака» Александр Кокорин дебютировал за красно-белых в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА. 29-летний россиянин появился на поле на 56-й минуте, заменив полузащитника Зелимхана Бакаева.

Сегодня, 13 сентября, 29-летний Кокорин впервые попал в заявку «Спартака». Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения. Нападающий перешел в московскую команду 2 августа.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»