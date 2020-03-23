Кокорин, Азмун, Крыховяк, Нобоа и Беленов — претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в марте
23 марта 2020, 11:36
РПЛ в официальном Twitter опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока марта.
На звание лучшего игрока претендуют пять футболистов: нападающий Сердар Азмун («Зенит», 3 матча — 3 гола + 1 пас), нападающий Александр Кокорин («Сочи», 4 матча — 3+1), полузащитник Кристиан Нобоа («Сочи», 4 матча — 2+2), вратарь Александр Беленов («Уфа», 3 матча — 2 игры на ноль), полузащитник Гжегож Крыховяк («Локомотив», 3 матча — 1+1).
? Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020
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Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY ?
?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j
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