? Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?

?

Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY ?

?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j