«Когда закончится эта коронавирусная история». Евсеев рассказал, о каком отпуске мечтает

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в своем Instagram. 44-летний российский специалист признался, что мечтает отправиться в отпуск с женой Татьяной по окончании сезона в РПЛ.

«Мечта — такое громкое слово... Но я именно мечтал. Как после сезона с Таней поедем в отпуск. На машине. Италия, Австрия, Латвия, Золотое кольцо России, Санкт-Петербург. В тренерской профессии всегда есть риск выгорания. Слишком много эмоций отдаешь по ходу сезона и еще больше сжигаешь внутри себя, не выпуская их наружу. А отпуск это как глоток воды в жару. Пьешь и не можешь утолить жажду. Когда закончится вся эта коронавирусная история, я повезу Таню в Венецию, Тоскану, в Альпы, в Суздаль... Чтобы снова испытать эту радость бесконечной свободы. И никакого пляжа, только города, впечатления, люди... Только сначала съезжу с «Уфой» в Тушино, Ростов и Черкизово на три последних выезда в сезоне. Вернусь туда, где играл, чтобы снова встретить старых друзей. А потом уже отпуск. Если успеем втиснуть его до следующего сезона!» — написал Евсеев.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случая заражения, четыре человека умерли, выздоровело 49.