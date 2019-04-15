16:48 15 апреля | Футбол — РПЛ

"Когда уничтожил ходоков". Радость Гацкана после гола в ворота "Спартака"

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"Ростов" в своем официальном Твиттере опубликовал фото капитана команды Александра Гацкана, сделанное после его гола в ворота "Спартака" в матче 23-го тура премьер-лиги (2:1). Ростовчане организовали эту встречу в стиле популярного сериала "Игра престолов", назвав москвичей "красно-белыми ходоками".

Когда уничтожил ходоков, - такой подписью сопроводил "Ростов" фото Гацкана.

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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