На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Алена Шинкарева, свидетель двух драк в центре столицы в октябре 2018-го с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой –Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Что делали люди в "Кофемании"?
– Не помню, кто кого ударил.
– Какие действия происходили?
– Ребята о чем-то общались с этим мужчиной. Потом произошел конфликт. Он начался, когда в сторону компании мужчина сматерился.
– В чем заключалось их общение?
– Я не слушала.
– Дальше как развивались события?
– Кто-то кого-то толкнул. Я не знаю, я вроде тогда вызывала такси.
– Как завершилась заварушка?
– Мы просто ушли.
– Сотрудники "Кофемании" вмешивались?
– Вроде бы нет.
– Не подходил к компании?
– Не заостряла внимание.
– С другими посетителями общалась компания?
– Вроде бы нет.
– Помимо мужчины, похожим на корейского исполнителя, был еще конфликт?
– Нет.
– Как покидали кафе?
– По-моему, все вместе.
– Ушли таким же способом?
– Да. Как понять?
– Как ушли из кафе?
– Как входили.
– Я не знаю, как вы входили.
– Просто взяли и вышли. Конфликт к этому моменту был исчерпан.
– Впервые в тот день увидели подсудимых?
– Да.
– Больше не видели их?
– Нет. Когда я была в Москве, мы хотели встретиться с Екатериной, но мы так и не увиделись. (Илья Егоров)
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Суд над Кокориным и Мамаевым: Live