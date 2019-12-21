Спортивный директор «Рубина», ранее работавший в ЦСКА Олег Яровинский в программе «Инсайдеры» на канале «Матч премьер» подчеркнул, что попытался бы уговорить руководство армейцев продать нападающего Федора Чалова. Летом лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона (15 голов) интересовался «Кристал Пэлас».

— Я бы попытался уговорить продать Чалова. — заявил Яровинский. — Когда приглашают российского футболиста в английскую премьер-лигу, значит надо человека собрать, упаковать и продать. Не знаю, почему Евгений Леннорович (Гинер) отказался. Но не нужно думать, почему они глупее нас. Почему произошло, не знаю, но причина какая-то была. Всегда футболистов ЦСКА продавал. Всегда находили слова для тренера. Нужно продавать футболиста в Англию, не так много у нас футболистов играют за рубежом.