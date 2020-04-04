Когда «Динамо» выиграет РПЛ? Отвечает Шунин

Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил, что каждый год ставит перед собой задачу завоевать трофей.

— Когда «Динамо» станет чемпионом? — Не хочется сейчас загадывать, давать надежду и обещания нашим болельщикам, — цитирует официальный сайт «Динамо» Шунина. — Но как капитан хочу сказать от лица команды, что мы предпримем все усилия, чтобы прогрессировать, идти вперед. У нас сейчас сильный подбор футболистов, руководители делают все, чтобы мы качественно играли.

Новый стадион, прекрасные болельщики — в общем, все складывается для того, чтоб мы шли к цели стать первыми. Каждый сезон ставлю перед собой задачу завоевать трофей. И максимально к ней стремлюсь.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, а планируемая дата возобновления — 31 мая. «Динамо» с 30 очками после 22 туров занимает шестое место в чемпионате страны.