Когда будет готов ВАР-центр? Отвечает Кашшаи

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отметил, что ВАР-центр будет готов к 28 февраля.

— С точки зрения подготовки видеоассистентов, подготовка началась не в январе, а намного раньше, — сказал Кашшаи. — Программа выполняется, — взял слово руководитель проекта по внедрению ВАР Леонид Калошин, в сфере ответственности которого подготовка видеоассистентов. — Важны практические советы Виктора, которые он дает. Еще в начале января он выходил на поле, его мнение очень важно. К тому же он несколько раз сам работал видеоассистентом. Радует отношение судей к делу.

Работа ВАР — большой стресс. Судейство с ВАР и без ВАР — существенная разница. Что касается строительства ВАР-центра, оно находится на заключительной стадии. Идет монтаж оборудования. Надеемся, что к 28 февраля все будет готово на необходимом уровне. После возобновления сезона некоторые вещи доработаем. Если все будет нормально с точки зрения техники и технологии, охватим все восемь матчей каждого тура. Человеческие ресурсы для этого подготовлены. (Александр Бобров)

Полностью интервью Кашшаи — здесь