РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Когда будет готов ВАР-центр? Отвечает Кашшаи

13 февраля 2020, 22:17
Теги:

Новый руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи отметил, что ВАР-центр будет готов к 28 февраля.

— С точки зрения подготовки видеоассистентов, подготовка началась не в январе, а намного раньше, — сказал Кашшаи. — Программа выполняется, — взял слово руководитель проекта по внедрению ВАР Леонид Калошин, в сфере ответственности которого подготовка видеоассистентов. — Важны практические советы Виктора, которые он дает. Еще в начале января он выходил на поле, его мнение очень важно. К тому же он несколько раз сам работал видеоассистентом. Радует отношение судей к делу.

Работа ВАР — большой стресс. Судейство с ВАР и без ВАР — существенная разница. Что касается строительства ВАР-центра, оно находится на заключительной стадии. Идет монтаж оборудования. Надеемся, что к 28 февраля все будет готово на необходимом уровне. После возобновления сезона некоторые вещи доработаем. Если все будет нормально с точки зрения техники и технологии, охватим все восемь матчей каждого тура. Человеческие ресурсы для этого подготовлены. (Александр Бобров)

Полностью интервью Кашшаи — здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2477
Все опросы
Виктор Кашшаи выведет судейство в России на новый уровень?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: проект расширения лиги




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир