Когда Бегич вернется в общую группу «Рубина» и как дебютировал Сантос? Отвечает Слуцкий

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после после контрольного матча с датским «Оденсе» (0:1) отметил, что казанцам противостояла настоящая европейская плотность.

— Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией, — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба. — То есть мы по существу играли с настоящей европейской плотностью. У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счет.

Бегич? Когда мы говорим про длинную травму, а у него длинная травма, его оперировали. Изначально доктора, которые его прооперировали, сказали, что только в марте по их прогнозам он сможет вернуться в общую группу. Скорее всего, учебно-тренировочные сборы он пропустит, но если будет какая-то корректировка по срокам, то обязательно сообщим.

Сантос показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова защищаться. Думаю, Уремович — Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ. Если от него кто-то ждет бразильского первого паса и сверхфилигранной техники... Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение — у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки — то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижеры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться.