Кобелев считает, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы
19 августа 2019, 11:00
Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев не считает, что Дмитрий Хохлов, возглавляющий команду, должен быть уволен.
— Вы не сторонник того, чтобы сейчас увольнять Хохлова?
— Конечно, нет! Если увольнять Хохлова, тогда нужно убирать и спортивного, и генерального директора. Самое простое сейчас все свалить на главного тренера, который к шестому туру получил абсолютно новый состав. Некоторые футболисты пока разобраны. Мое мнение — раз все плывут в одной лодке, значит, все и должны нести ответственность. Убежден, что Хохлову нужно дать время до зимней паузы. (Виталий Айрапетов)
Полностью интервью Андрея Кобелева — здесь.
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