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Кобелев не считает травму Кокорина потерей для «Спартака»

15 декабря 2020, 23:20
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев не считает, что травма Александра Кокорина станет серьезной потерей для «Спартака». 29-летний хавбек уже пропустил ряд матчей из-за нескольких травм. Он также не сможет принять участия в игре 19-го тура с «Зенитом».

— Судя по последним матчам, это не слишком серьезная потеря для «Спартака», — цитирует RT Корниленко. — В новой команде он играет пока очень мало и на сегодняшний день не является футболистом основного состава. Особенный настрой Кокорина на «Зенит»? Далеко не факт, что он бы рвал и метал на поле, даже в Санкт-Петербурге. Это всего лишь догадки.

Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента этим летом. На его счету 10 матчей, 2 гола и 1 передача во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/813299-kobelev-kokorin-travma-spartak

Результаты опроса

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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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