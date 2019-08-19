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Кобелев не понимает, почему «Динамо» так поздно приобрело новичков

19 августа 2019, 10:50
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Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев считает, что новички были приобретены слишком поздно, что влияет на игру команды.

— По-вашему, за результат с «Динамо» нужно начинать спрашивать только через 10 туров?

— Да. Повторяю — 9 новичков. Команда строится. Правда, у меня возникает другой вопрос.

— Какой?

— А почему так поздно приобретены эти футболисты? И как нам говорят, комплектование еще даже не завершено. А прошло-то уже 6 туров. И о каких местах тогда можно говорить? Поэтому легче всего сейчас взять и уволить Хохлова. А спортивный и генеральный директор спокойно останутся на своих местах. Это в принципе читаемая ситуация для «Динамо». (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Андрея Кобелева — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/dinamo-lokomotiv-1-2-18-avgusta-2019-mnenie-andreya-kobeleva-1576412/

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